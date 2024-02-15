В ночь на 15 февраля в Мраморном море затонул 69-метровый грузовой корабль «Batuhan A». Инцидент произошел на юго-западе акватории, у острова Имралы. Началась операция по спасению шести членов экипажа.

«Batuhan A» отбыл с острова Мармара и направился в Гемлик около 20.00 вечера. В заявлении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции говорится, что сигнал с судна пропал в 7:12 утра. Поскольку экипаж не ответил на попытки связи, власти объявили начало спасательной операции.

«В 06:32 был получен сигнал о чрезвычайной ситуации с корабля. Сигнал был прерван в 07:12. Была объявлена «фаза опасности». Из-за плохой погоды вертолет не смог взлететь. На данный момент в ходе проведенных поисков обнаружен пустой спасательный круг», — говорится в заявлении Министерства транспорта и инфраструктуры.

Главное управление береговой безопасности Турции заявило, что к месту происшествия немедленно были направлены быстроходные спасательные катера.

Губернатор Бурсы Махмут Демирташ сообщил, что после инцидента в регион были отправлены две группы из Главного управления береговой полиции, а также группа из района Бандырма Балыкесира.

«Мы предпринимаем усилия по спасению экипажа из шести человек, граждан Турции, с затонувшего корабля», — отметил Демирташ.

Политик также заявил, что высота волн в районе происшествия составляла 3 метра. В регионе сохраняется штормовая обстановка, что усложняет усилия по спасению. Командование береговой охраны координировало свои действия со спасательными командами в районе Муданья.