Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила планы Израиля начать наземное наступление в Рафахе, заявив, что это приведет к «гуманитарной катастрофе».

Выступая на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Бербок обратила внимание на тяжелое положение перемещенных палестинцев, укрывающихся в Рафахе. В последнем не занятом израильской армией городе на юге Газы укрываются более 1,3 млн человек, бежавших от агрессии наступающих военных с севера и центра сектора.

«Более половины населения Газы в настоящее время ищут убежища в Рафахе. 1,3 млн человек живут там на очень маленьком пространстве. Им больше некуда идти», — отметила министр.

«Эти люди не могут просто раствориться в воздухе. Если израильская армия начнет наступление на Рафах в таких условиях, это станет гуманитарной катастрофой», — подчеркнула Бербок.

Биньямин Нетаньяху на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 12 февраля пообещал провести «мощные действия» в Рафахе после эвакуации гражданского населения. Нетаньяху неоднократно говорил об эвакуации, однако пока какой-либо информации и деталей о том, куда и на каких условиях могут бежать палестинцы, политик не раскрыл. Ситуация усугубляется тем, что в Газе нет топлива и не осталось целых дорог: беженцам из Рафаха придется убегать из города без машин.

В ходе переговоров Бербок также заявила, что она настаивает на «быстром открытии большего количества пограничных переходов», чтобы больше гуманитарной помощи и медикаментов могло дойти до жителей Газы. С 7 октября Израиль ввел тотальную блокаду эксклава, запретив ввоз воды, медикаментов, продовольствия и топлива. В ноябре израильские власти разрешили ввоз ограниченного количества гуманитарных грузов, но их количества не хватает даже для удовлетворения самых базовых потребностей 2,2 млн населения Газы.

Глава МИД Германии также заявила, что Берлин поддерживает прекращение огня. По ее словам, это создаст «окно возможностей для освобождения заложников и ввоза дополнительной гуманитарной помощи».

Ранее премьер Нидерландов Рютте сделал аналогичное заявление, отметив, что Израилю необходимо как можно скорее договориться с ХАМАС о прекращении огня. Между тем, переговоры по новой сделке о перемирии, идущие в Каире с 12 февраля, пока не увенчались успехом. Израильская делегация, представленная главой спецслужбы «‎Моссад»‎ Давидом Барнеа, покинула Каир в первый же день переговоров, не добившись каких-либо результатов.