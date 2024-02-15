Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники, предпочитающие оставаться неизвестными.

По их информации, на вчерашнем совещании посольств стран-членов ЕС только Венгрия не поддержала предложенные санкции, которые затрагивают почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, предположительно, оказывают поддержку Москве в военных действиях.

Один из чиновников отметил, что Венгрия выразила свое несогласие с новыми санкциями из-за наличия китайских компаний в списке.

Другой чиновник, знакомый с процессом переговоров, описал их как «очень продуктивный обмен мнениями». По его словам, венгерский посол «попросил дополнительное время для более тщательного анализа предложений».

Представитель посольства Венгрии при ЕС не прокомментировал данную ситуацию.

Источники издания отмечают, что обсуждения будут продолжаться, и, вероятно, министры стран-членов поднимут данный вопрос на следующем заседании.

Сторонники санкционного пакета надеются на достижение согласия к среде, чтобы успеть до 24 февраля.

Согласно информации СМИ, в предложенных санкциях также может быть учтена ситуация с Северной Кореей, касающаяся предоставления России ракет, используемых в украинской войне.