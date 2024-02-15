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Праздник в США омрачился кровью
Во время празднования победы чемпионов НФЛ «Чифс» в Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба. В результате инцидента один человек скончался на месте, несколько десятков получили ранения
Праздник в США омрачился кровью
Photo: Reuters / Reuters
15 февраля 2024 г.

Стрельба произошла возле гаража к западу от железнодорожной станции, где находилась толпа.

«Мы задержали двух вооруженных подозреваемых для дальнейшего расследования», — заявили в полиции.

Видеозапись, опубликованная очевидцем в социальных сетях, показывает момент, когда полицейские с оружием выходят из здания вокзала, а толпа бежит в противоположном направлении.

Джо Байден выразил глубокие соболезнования и призвал к объединению усилий в борьбе с массовыми перестрелками на улицах страны.

«Пришло время действовать. Вот моя позиция. И я прошу страну поддержать меня. Чтобы ваш голос был услышан в Конгрессе, чтобы мы, наконец, приняли меры по запрету штурмового оружия, ограничению магазинов большой емкости, усилению проверок анкетных данных, изъятию оружия из рук тех, кто не имеет права владеть им или использовать его», — заявил Джо Байден.

Инцидент произошел в шестую годовщину одного из самых крупных массовых расстрелов в истории США в школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, где погибли 17 человек и еще 17 были ранены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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