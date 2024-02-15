Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами. Это следует из поправок к Закону о дорожном движении. Владельцы автомобилей, зарегистрированных в России, должны были до 14 февраля либо зарегистрировать свои машины в Латвии, либо вывезти их из страны.

По закону, транспортные средства, зарегистрированные в России, могут участвовать в дорожном движении на территории Латвии только в том случае, если они следуют через страну транзитом. В этом случае транспортное средство, зарегистрированное в РФ, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Кроме того, перед въездом в балтийскую страну необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, его водителе и периоде, в течение которого транспортное средство будет участвовать в дорожном движении на территории страны. Этот период не должен превышать 24 часов.

Также использовать автомобили могут лица с дипломатическим иммунитетом: сотрудники посольств, международных организаций.

Все остальные зарегистрированные в РФ автомобили на территории Латвии будут конфискованы. Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы страны, а также если обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, власти имеют право конфисковать его.

Также за незаконное вождение автомобиля с российскими номерами предусмотрен штраф от 750 до 2000 евро.

Власти Латвии предупредили, что конфискованные автомобили будут переданы Украине. Ранее Рига уже передала Киеву автомобили, конфискованные у латышей, севших за руль в нетрезвом виде.

Латвия уже начала депортацию 985 российских граждан, которые не соблюдали иммиграционное законодательство, в том числе не сдали языковой экзамен или не подали заявление на получение вида на жительство.