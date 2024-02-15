Нескончаемая бойня: кто остановит Израиль?
ПОЛИТИКА
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Нескончаемая бойня: кто остановит Израиль?За 132 дня Израиль превратил Газу в самое большое живое кладбище в мире. Число жертв бесчеловечной агрессии превысило 100 тысяч убитыми и ранеными. Еще десятки тысяч погребены под руинами.
132 дня адских бомбардировок / Others
Магомед ТуаевМагомед Туаев
15 февраля 2024 г.

За 132 дня Израиль превратил сектор Газа в самое большое массовое захоронение в мире. Число жертв жестокой агрессии перевалило за 100 тысяч человек, погибших или раненых, а еще десятки тысяч оказались под завалами.

За это время прошли миллионные демонстрации по всему миру, прозвучали громогласные заявления мировых лидеров, предпринимались усилия активистов и просто неравнодушных людей, состоялся даже суд в Гааге, усмотревший в действиях Израиля геноцид и строго предостерегший его от продолжения бойни.

Однако, несмотря на все это, Израиль продолжает свою кровавую поступь и жертвоприношение младенцев.

Премьер Нетаньяху без стеснения заявляет, что «государству Палестине не быть», фанатики-поселенцы оккупируют все новые территории, заявляя, что «им нужен выход к морю», а для этого «Газа должна быть стерта с лица земли».

Они загнали 2 млн израненных и потерявших все жителей Газы в последний еще не разрушенный до основания город Рафах, окруженный непреодолимыми стенами и колючей проволокой, ставший настоящим концлагерем и местом убоя живых людей в третьем тысячелетии.

Израилю нипочем ни международное право, ни даже межнацинальные организации, такие как ООН, офис которой в Газе он разгромил до основания.

Израиль готовится к последней атаке на загнанных в угол двух миллионов палестинцев и город Рафах, который может стать кладбищем для них всех. И, похоже, время, когда Израиль будет остановлен окончательно, все никак не придет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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