Выступая перед членами консультативного совета Катара в Дохе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что укрепление устойчивого многостороннего сотрудничества двух стран прямо зависит от обеспечения безопасности и стабильности в регионе, включая ситуацию в Афганистане.

«Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение «Талибан» из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество. Надеемся, что он также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа», — отметил казахский лидер.

В ходе выступления Токаев подчеркнул, что эскалация насилия неминуемо приводит к трагическим последствиям для Ближнего Востока и остального мира. По его словам, для предотвращения дальнейшего обострения необходимо проведение переговоров на высоком уровне.

«Нам нужны сконцентрированные усилия всех заинтересованных сторон, включая региональных партнеров и мировых лидеров, чтобы перевести ситуацию в мирное русло и найти решение на основе сосуществования двух государств», — подчеркнул президент Казахстана.