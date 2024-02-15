Израильские силы начали штурм больницы «Насер‎» в Хан-Юнусе, несмотря на требования международных правозащитных организаций и врачей остановить атаки на госпиталь.

По данным корреспондента Al Jazeera Хани Махмуда, находящегося в Рафахе, израильские силы дали медперсоналу больницы «Насер‎» срок до 7 утра 15 февраля, чтобы они покинули клинику. После этого израильские военные начали штурм объекта, ударив танками по родильному и ортопедическому отделениям, а также отделу неотложной помощи.

Израильские военные позже подтвердили, что их спецназ начал вторжение в больницу «Насер‎». Армия утверждает, что в клинике могут находиться тела заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Каких-либо подтверждений этой информации израильские солдаты не привели.

В результате нападений на крупнейшую клинику юга Газы ранены десятки человек, некоторые получили ранения не раз. Сейчас госпиталь полностью выведен из строя. При этом, как утверждает Хани Махмуд, израильские военные собрали весь медицинский персонал клиники, им связали руки за спиной.

Израильские солдаты установили вокруг больницы контрольно-пропускные пункты, всем палестинцам приказано приходить группами по пять человек на допросы, только после этого их выпускают из клиники. В госпитале остаются больные в критическом состоянии, которые не могут покинуть клинику самостоятельно. Об их судьбе пока нет данных.

В ночь на 15 февраля Израиль нанес ракетный удар по клинике. Агентство AP сообщает, что оставшиеся в больнице медики несли пациентов на носилках через коридор, наполненный дымом и пылью. Врачи использовали фонарики мобильных телефонов, чтобы осветить затемненные помещения клиники.

Доктор Халед Альсерр, один из оставшихся хирургов в больнице «Насер‎», сообщил агентству AP, что в результате обстрелов в клинике пострадали семь человек, один пациент погиб.

Минздрав Газы заявил, что израильские снайперы заняли окружающие клинику здания и не позволяют людям входить в больницу или выходить из нее. До начала штурма клиники сообщалось, что за последнюю неделю внутри комплекса израильские военные убили 10 человек.

Кроме того, 15 февраля израильские силы начали бомбить госпиталь «‎‎Аль-Амаль» на юге Газы, сообщает Палестинский Красный Полумесяц (PRSC).