В результате атаки на Белгород 15 февраля погибли четыре человека, еще семь получили ранения, сообщает со ссылкой на источники Telegram-канал 112. Baza сообщает о десяти раненых в результате ракетного удара по городу.

Официального подтверждения информации об ударах со стороны властей Белгородской области и РФ пока нет.

По данным каналов, среди погибших двое мужчин и две женщины. Предположительно, в момент украинского удара они находились в здании торгового центра.

Взрывы произошли над Белгородом после полудня, за ними последовала объявленная городскими властями ракетная тревога.

В ночь на 15 февраля РФ нанесла массированный ракетный удар из систем C-300 по территории Харьковской области и Киеву. Всего под обстрел попали 16 населенных пунктов, включая крайне западный город Львов.

В городах Чугуеве и Великом Бурлуке в районе полуночи две ракеты попали в жилой дом. Погибли пять человек, сообщили в администрации Харьковской области. Под завалами по-прежнему остаются люди, идут разборы последствий удара, уточнили власти региона.

«В 00:05 враг нанес ракетный удар по городу Чугуеву. В результате удара погибла 67-летняя женщина. Полностью разрушен жилой дом и частично разрушены три рядом расположенных частных дома. В семи домах повреждено остекление окон и крыш», — сообщил глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов.

В результате российского ракетного удара в Чугуеве разрушены газопровод, а также электроэнергетическая инфраструктура.

При этом Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) уточнил, что в Харьковской области большую часть ракет удалось отбить. В частности, местные ПВО сбили ракеты, летевшие в направлении Купянска и Ивановки.

Кроме того, утром 15 февраля Украина сообщила, что РФ ударила по Львову на западе страны. Под удар попали жилые дома, взрывной волной в них выбило стекла. Всего, по данным мэрии Львова зафиксировано 10 ракетных ударов по городу. Информации о пострадавших пока нет.