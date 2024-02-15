«ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок. Сейчас наш основной фокус — обеспечение максимальной поддержки Украины и скорейший отказ от российского газа», — заявила Симсон.

После взрывов на «Северном потоке» транзитная ветка через Украину является единственным путем, по которому газ из России поступает в страны Западной и Центральной Европы.

С мая 2022 года поставки российского газа осуществлялись в сокращенном объеме.

Вопреки постепенному снижению зависимости Европейского союза от российских энергоресурсов после вторжения России в Украину, часть стран-членов ЕС продолжает приобретать российский газ. В частности, Венгрия активно ведет импортные операции с российским газом.

Последние данные также свидетельствуют об увеличении импорта российского газа в Испанию — на 35% за прошедший год, причем большая часть поставок осуществляется морским путем.

Тем не менее, наблюдается снижение общих объемов поставок. Согласно информации агентства Reuters, объемы газа, поставляемые «Газпромом» в Европу, в 2023 году уменьшились более чем в два раза.

Срок действия соглашения о транзитных поставках российского газа через Украину истекает в конце 2024 года.