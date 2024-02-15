Глава государства подчеркнул важность переговорных процессов со всеми сторонами конфликта в Украине.

«Недавно к нам приезжал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, и мы обсуждали с ним эти вопросы. Если господин Путин проведет с нами обмен мнениями один на один или если в процесс включатся соответствующие министры России, мы вместе постараемся добиться результатов», — заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган также отметил позитивные результаты, которые были достигнуты при посредничестве Турции.

«На сегодняшний день мы достигли конкретных результатов, которые служат прекращению войны в Украине. Произошло много важных событий: от обмена пленными до зерновой сделки. Мы не раз собирали стороны конфликта в Турции. Мы вновь можем сделать это и распахнуть двери к миру, руководствуясь мерами, нацеленными на урегулирование и свободу от внешнего давления», — заявил президент.

«Мы продолжаем эту работу на наших встречах как с господином Путиным, так и с господином Зеленским. Мы с самого начала утверждали, что справедливый мир лучше войны, и стремимся делать все что в наших силах. Если мы хотим мира, то обязательно найдем способ его достичь», — добавил президент Эрдоган.