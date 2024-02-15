ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Справедливый мир лучше войны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал нынешнюю ситуацию вокруг войны в Украине в ходе возвращения после официального визита в Объединенные Арабские Эмираты и Египет
Президент Эрдоган: Справедливый мир лучше войны
Photo: AA / AA
15 февраля 2024 г.

Глава государства подчеркнул важность переговорных процессов со всеми сторонами конфликта в Украине.

«Недавно к нам приезжал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, и мы обсуждали с ним эти вопросы. Если господин Путин проведет с нами обмен мнениями один на один или если в процесс включатся соответствующие министры России, мы вместе постараемся добиться результатов», — заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган также отметил позитивные результаты, которые были достигнуты при посредничестве Турции.

«На сегодняшний день мы достигли конкретных результатов, которые служат прекращению войны в Украине. Произошло много важных событий: от обмена пленными до зерновой сделки. Мы не раз собирали стороны конфликта в Турции. Мы вновь можем сделать это и распахнуть двери к миру, руководствуясь мерами, нацеленными на урегулирование и свободу от внешнего давления», — заявил президент.

«Мы продолжаем эту работу на наших встречах как с господином Путиным, так и с господином Зеленским. Мы с самого начала утверждали, что справедливый мир лучше войны, и стремимся делать все что в наших силах. Если мы хотим мира, то обязательно найдем способ его достичь», — добавил президент Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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