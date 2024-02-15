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Оттепель между Турцией и США
Президент Эрдоган заявил о ряде позитивных изменений в отношениях между Анкарой и Вашингтоном на фоне соглашений о продаже истребителей и одобрения вступления Швеции в НАТО
Оттепель между Турцией и США
Фото: АА / Others
15 февраля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Соединенные Штаты позитивно настроены на реализацию контракта по продаже Анкаре истребителей F-16. Эту информацию он предоставил журналистам во время возвращения из Египта, комментируя текущее состояние договоренностей относительно этих военных самолетов.

«Мы можем констатировать ряд позитивных изменений после шагов, которые мы предприняли между Турцией и США. Настроение в Конгрессе сейчас позитивное. Положительные голоса звучат и в Сенате. На данный момент негативной тенденции нет, наоборот, есть положительная динамика. Об этом говорят и профильные министры, которые ведут переговоры по теме», — заявил глава государства.

Президент также сообщил, что США активно информируют турецкую сторону о ходе дел. «Они говорят, что делают все возможное. Говорили нам о письме президента США Джо Байдена, о подписанном [конгрессменами] документе об одобрении сделки», — отметил президент Эрдоган.

По словам турецкого лидера, после одобрения Турцией протокола о вступлении Швеции в НАТО отношения между Анкарой и Вашингтоном заметно улучшились. «Мы им [США] показали этот документ со свежей подписью. Они слышали о соответствующем решении нашего парламента и очень благодарили нас. После этого мы сказали им, что теперь ждем шагов с их стороны», — подчеркнул Эрдоган.

Окончательное согласование сделки по F-16 началось после того, как на прошлой неделе Конгресс США выразил свое согласие на продажу Турции истребителей и комплектов для их модернизации. Этому событию предшествовала официальная ратификация Турцией членства Швеции в НАТО, утвержденная президентом Эрдоганом.

В ближайшее время ожидается начало контактов между оборонным ведомством Турции и производителем истребителей - компанией Lockheed Martin.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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