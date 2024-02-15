ПОЛИТИКА
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Военный самолет доставил для лечения в Анкару жителей Газы
Из Египта в Анкару прилетел турецкий военный самолет с жителями Газы, нуждающимися в медицинской помощи. Всего с начала израильской агрессии в Газе на лечение в Турцию были доставлены 49 палестинцев и 107 сопровождающих лиц. Все они были госпитализированы в столичную больницу Билькент. #trtнарусском #палестина #турция #эвакуация #палестинцы #самолет #газа #лечение #помощь #анкара #trtrussian
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15 февраля 2024 г.
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