Военный самолет доставил для лечения в Анкару жителей Газы

Из Египта в Анкару прилетел турецкий военный самолет с жителями Газы, нуждающимися в медицинской помощи. Всего с начала израильской агрессии в Газе на лечение в Турцию были доставлены 49 палестинцев и 107 сопровождающих лиц. Все они были госпитализированы в столичную больницу Билькент. #trtнарусском #палестина #турция #эвакуация #палестинцы #самолет #газа #лечение #помощь #анкара #trtrussian