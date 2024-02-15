Главный дипломат Турции отметил, что международное сообщество единодушно призвало Израиль воздержаться от наступления на Рафах, и подчеркнул серьезность этих предупреждений.

Фидан также отметил важность оперативного выполнения Израилем постановления Международного суда ООН о временных мерах, вынесенного в связи с иском о геноциде в секторе Газа.

Указав на продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе при содействии Египта и Катара, Фидан выразил надежду на скорейшее достижение договоренности и возвращение перемещенных палестинцев в свои дома.

Комментируя визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет, Фидан назвал его «историческим» и подчеркнул его позитивное влияние на турецко-египетские отношения как на двустороннем, так и на региональном уровнях.

Министр также отметил, что ключевыми аспектами переговоров стали экономические, региональные и оборонно-промышленные связи между двумя странами, подчеркнув стремление к их укреплению.

Фидан добавил, что президенты Турции и Египта выразили готовность к тесному сотрудничеству по ливийскому вопросу, обменявшись мнениями о возможных шагах для улучшения ситуации в Ливии.