ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Хакан Фидан предостерег Израиль
Анкара призывает Израиль серьезно воспринимать предупреждения мирового сообщества о недопустимости наземной операции в Рафахе, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре
Хакан Фидан предостерег Израиль
Photo: AA / AA
15 февраля 2024 г.

Главный дипломат Турции отметил, что международное сообщество единодушно призвало Израиль воздержаться от наступления на Рафах, и подчеркнул серьезность этих предупреждений.

Фидан также отметил важность оперативного выполнения Израилем постановления Международного суда ООН о временных мерах, вынесенного в связи с иском о геноциде в секторе Газа.

Указав на продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе при содействии Египта и Катара, Фидан выразил надежду на скорейшее достижение договоренности и возвращение перемещенных палестинцев в свои дома.

Комментируя визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет, Фидан назвал его «историческим» и подчеркнул его позитивное влияние на турецко-египетские отношения как на двустороннем, так и на региональном уровнях.

Министр также отметил, что ключевыми аспектами переговоров стали экономические, региональные и оборонно-промышленные связи между двумя странами, подчеркнув стремление к их укреплению.

Фидан добавил, что президенты Турции и Египта выразили готовность к тесному сотрудничеству по ливийскому вопросу, обменявшись мнениями о возможных шагах для улучшения ситуации в Ливии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us