Президент Эрдоган подчеркнул важность турецко-иракских отношений и усилий Турции по содействию миру и стабильности в регионе. Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами на борту самолета после официальных визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

«Турция — друг своих друзей. (…) Мы остаемся верными честности и смелости, особенно в борьбе против терроризма у наших границ. Мы готовы предпринимать любые шаги вместе с нашими соседями для сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии», — заявил глава государства.

Президент Эрдоган выразил серьезную обеспокоенность поддержкой террористических группировок со стороны руководства ПСК в Сулеймании, несмотря на многочисленные предупреждения Анкары.

«Мы неоднократно предупреждали о негативном подходе Сулеймании. Мы видим новые, различные структуры здесь. Не давайте им возможности, говорили мы, иначе останетесь в одиночестве», — заявил президент, отметив значимость Сулеймании для Турции ввиду того, что «здесь живут наши соотечественники».

Глава государства также выразил удовлетворение по поводу темпов борьбы с терроризмом, достигнутых совместно с администрацией Эрбиля. Однако, по его словам, Сулеймания остается источником поддержки террористических группировок.

«К сожалению, несмотря на наши многочисленные предупреждения, руководство ПСК продолжает поддерживать террористическую организацию PKK/YPG/PYD. Мы подняли этот вопрос в наших недавних переговорах и четко дали понять, что не можем игнорировать эту проблему», — заявил Эрдоган.

Президент заверил, что Турция продолжит предпринимать необходимые шаги для обеспечения своих интересов и национальной безопасности: «Если кто-то хочет враждовать с нами, мы готовы предпринять более жесткие шаги».