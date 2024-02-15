Жители Парижа требуют прекращения огня в Газе

Тысячи жителей Парижа вышли на митинг с требованием прекратить огонь в секторе Газа и остановить геноцид палестинцев. В руках у протестующих были транспаранты с надписями «Остановите израильский фашизм, позор причастной Франции», «Это не война против Хамаса, это истребление», «Остановите геноцид в Рафахе». #trtнарусском #париж #митинг #палестина #франция #израиль #протест #секторгаза #газа #фашизм #хамас #позор #trtrussian