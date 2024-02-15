Белгород попал под ракетный обстрел

Белгород сегодня днем атаковали ракеты. Сообщается о гибели пяти человек, в том числе одного ребенка. Ранены 18 человек, пятеро из них дети. Минобороны России утверждает, что атаку совершила Украина с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Российская ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов в воздухе. Власти Украины и Генштаб ВСУ удар по Белгороду пока не прокомментировали. #Россия #РФ #Белгород #ракеты #атака #Вампир #Украина #Минобороны