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Белгород попал под ракетный обстрел
Белгород сегодня днем атаковали ракеты. Сообщается о гибели пяти человек, в том числе одного ребенка. Ранены 18 человек, пятеро из них дети. Минобороны России утверждает, что атаку совершила Украина с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Российская ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов в воздухе. Власти Украины и Генштаб ВСУ удар по Белгороду пока не прокомментировали. #Россия #РФ #Белгород #ракеты #атака #Вампир #Украина #Минобороны
Белгород попал под ракетный обстрел / Others
15 февраля 2024 г.
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