Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную пресс-конференцию с венгерским коллегой Петером Сийярто.

На мероприятии министр Фидан выразил уверенность в том, что сотрудничество в экономической сфере и оборонной промышленности, а также предстоящее председательство Венгрии в ЕС откроют новые возможности для достижения общих целей Анкары и Будапешта, включая увеличение торгового оборота до 6 млрд долларов.

«Мы ожидаем, что ЕС выберет более рациональный подход к нашему членству и займет позицию, способствующую региональному процветанию и стабильности. Отношения между Турцией и ЕС не должны быть принесены в жертву политическим расчетам некоторых стран», — подчеркнул Фидан, выражая надежду на прогресс в обновлении таможенного союза и либерализации визового режима.

Министр также обратил внимание на текущие конфликты в регионе, особенно на ситуацию в Украине. Глава дипломатии выразил общее желание Турции и Венгрии видеть скорейшее завершение войны справедливым миром, основанным на международном праве, и выступил в поддержку мирных переговоров.