Украина вносит свой вклад в разработку двигателя для турецкого истребителя пятого поколения Kaan. Об этом сообщил украинский посол в Анкаре Василий Боднар. В дальнейшем Украина планирует закупить эти самолеты для своих вооруженных сил.

«Украинские специалисты работают в рамках проекта по созданию двигателя для турецкого национального боевого самолета Kaan. Это не новая история. <...> У нас есть несколько опытных компаний по разработке двигателей», — поделился Боднар в интервью турецкому телеканалу.

Посол выразил мнение, что турецкий истребитель будет конкурировать с американскими F-35 и F-22, подчеркнув, что Украина не только планирует приобрести Kaan, но и активно использовать их: «Украина также приобретет Kaan. И мы не ограничимся их покупкой, мы будем их использовать и знаем, где будем это делать».

Программа «Национальный боевой самолет», запущенная в Турции в 2017 году, предусматривает создание истребителя Kaan, серийное производство которого ожидается начать в 2028 году.

По заявлениям турецких властей, Kaan превзойдет американский F-35 по ряду характеристик и в будущем заменит F-16 в военно-воздушных силах страны.