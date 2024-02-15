Соединенные Штаты вместе с рядом арабских стран активно работают над разработкой детального и всеобъемлющего плана для долгосрочного урегулирования между Израилем и Палестиной.

Инициатива предусматривает создание палестинского государства. Переговоры о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и ХАМАС ведутся в контексте этих планов, с первоначальным периодом перемирия, длиной не менее шести недель, что должно позволить объявить о планах в ближайшее время. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американские и арабские официальные источники.

План нацелен на установление четкого графика для создания палестинского государства и предполагает выведение многих израильских поселений с территории Палестины. В рамках проекта предусмотрено учреждение столицы будущего палестинского государства в Восточном Иерусалиме и совместное управление территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

Также план включает меры по обеспечению безопасности Израиля и налаживанию его дипломатических отношений с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами. Однако, по информации из The Washington Post, потенциальное военное вторжение Израиля в Рафах может подорвать эти усилия и затруднить достижение долгосрочного мира в регионе.

План встретил ожидаемое сопротивление в Тель-Авиве. «Сейчас не время говорить о подарках палестинскому народу, пока Палестинская национальная администрация (ПНА) не осудила зверства при нападении группировки ХАМАС 7 октября», — цитирует The Times of Israel слова пресс-секретаря канцелярии премьера Израиля Ави Хаймана. Он добавил: «Сейчас время для победы, полной победы над ХАМАС».

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 февраля заявил о подготовке военных к началу операций в Рафахе, на границе сектора Газа с Египтом. С момента начала израильских атак 7 октября 2023 года в блокированном секторе Газа погибло 28 663 палестинца.