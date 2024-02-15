В Соединенных Штатах произошла массовая конфискация автомобилей марок Porsche, Bentley и Audi из-за использования запрещенного компонента, произведенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

Данный инцидент связан с законом, принятым в США в 2021 году, целью которого является предотвращение использования уйгурского принудительного труда, сообщает издание Financial Times. Конфискация затронула тысячи автомобилей в американских портах после того, как было выявлено, что один из компонентов, используемых в данных транспортных средствах, поставлялся из западной части Китая.

Поставщиком данного компонента выступила материнская группа Volkswagen, которая заявила о неосведомленности относительно его происхождения до момента обнаружения. По информации источников издания, Volkswagen уже приступил к ремонту автомобилей и замене запрещенной детали при одобрении американских таможенных органов.

«Как только мы получили информацию об обвинениях в отношении одного из наших субпоставщиков, мы начали расследование этого вопроса. Мы проясним факты, а затем предпримем соответствующие шаги. Они также могут включать прекращение отношений с поставщиками, если наши расследования подтвердят серьезные нарушения», — заявили представители Volkswagen британской газете.

Закон США запрещает импорт любых товаров, произведенных с использованием принудительного труда, особенно из СУАР, где, согласно отчетам ООН и заявлениям Госдепартамента США, происходит массовое преследование уйгурского населения, квалифицируемое некоторыми западными странами как геноцид. Пекин отрицает обвинения, называя терроризм основной проблемой региона.