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США конфисковали тысячи автомобилей
Массовая конфискация связана с нарушением закона о борьбе с уйгурским принудительным трудом. Volkswagen приступил к ремонту и замене компонентов
США конфисковали тысячи автомобилей
Фото: Reuters / Others
15 февраля 2024 г.

В Соединенных Штатах произошла массовая конфискация автомобилей марок Porsche, Bentley и Audi из-за использования запрещенного компонента, произведенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

Данный инцидент связан с законом, принятым в США в 2021 году, целью которого является предотвращение использования уйгурского принудительного труда, сообщает издание Financial Times. Конфискация затронула тысячи автомобилей в американских портах после того, как было выявлено, что один из компонентов, используемых в данных транспортных средствах, поставлялся из западной части Китая.

Поставщиком данного компонента выступила материнская группа Volkswagen, которая заявила о неосведомленности относительно его происхождения до момента обнаружения. По информации источников издания, Volkswagen уже приступил к ремонту автомобилей и замене запрещенной детали при одобрении американских таможенных органов.

«Как только мы получили информацию об обвинениях в отношении одного из наших субпоставщиков, мы начали расследование этого вопроса. Мы проясним факты, а затем предпримем соответствующие шаги. Они также могут включать прекращение отношений с поставщиками, если наши расследования подтвердят серьезные нарушения», — заявили представители Volkswagen британской газете.

Закон США запрещает импорт любых товаров, произведенных с использованием принудительного труда, особенно из СУАР, где, согласно отчетам ООН и заявлениям Госдепартамента США, происходит массовое преследование уйгурского населения, квалифицируемое некоторыми западными странами как геноцид. Пекин отрицает обвинения, называя терроризм основной проблемой региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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