Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби рассказал о серьезности ситуации в Авдеевке Донецкой области Украины во время брифинга в Белом доме 15 февраля.

«Невероятно интенсивные бои» ведутся на востоке Украины, особенно в Авдеевке, где, по словам Кирби, «россияне продолжают ежедневно давить на украинские позиции».

Он добавил: «К сожалению, мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация там критическая. Поскольку россияне продолжают ежедневно давить на украинские позиции, есть угроза, что Авдеевка перейдет под российский контроль».

По славам Кирби, нехватка артиллерийских снарядов и преимущество России в живой силе являются ключевыми факторами, угрожающими украинской обороне Авдеевки.

«И поскольку Конгресс до сих пор не принял дополнительный законопроект, мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она отчаянно нуждается, чтобы сорвать российские атаки. Сейчас российские войска достигли украинских окопов, фактически в Авдеевке, и начинают подавлять украинскую оборону», — подчеркнул Кирби.

Представитель Совета национальной безопасности США призвал Палату представителей как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, предупреждая, что без этого «то, что сейчас происходит в Авдеевке, вполне может произойти и в других местах на фронте».

Украинские военные уже несколько месяцев обороняют Авдеевку от усиливающегося натиска российских войск, но в последние дни ситуация ухудшилась и появились сообщения о возможном окружении украинских сил в городе.