ПОЛИТИКА
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Пашинян призвал забыть Карабах
Премьер предупредил, что продолжение «‎карабахского движения»‎ вредит государственности Армении
Пашинян призвал забыть Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / AFP
17 апреля 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что продвижение «‎карабахского вопроса‎»‎ наносит больше вреда, чем пользы — особенно для государственности и независимости Армении.

По его оценке, затянувшееся «карабахское движение» превратилось в инструмент, используемый внешними силами для ослабления и дестабилизации Армении.

«Мы поняли это слишком поздно, — сказал он, выступая в парламенте. — Для некоторых иностранных игроков вопрос Карабаха был не поддержкой Армении, а способом помешать нашему развитию и в итоге уничтожить нашу государственность».

Ранее на этой неделе Пашинян сделал предложение Азербайджану: одновременно подписать мирное соглашение и официально распустить Минскую группу ОБСЕ — международный формат, созданный в 1991 году при участии Франции, России и США. По словам премьера, формат давно считается неэффективным.

«Давайте положим на стол мирное соглашение и совместное заявление о роспуске структур Минской группы — и подпишем их в одном месте и в одно время», — предложил политик.

Он подчеркнул, что Армения хочет мира, а не войны. «Нет оснований для войны. Войны не будет. Будет мир».

Азербайджан, в свою очередь, требует от Еревана сначала изменить Конституцию — убрать формулировки, которые могут быть истолкованы как территориальные претензии на Карабах. Пашинян отметил, что для этого потребуется проведение референдума, который возможен только в 2027 году.

Тем не менее премьер настаивает на скорейшем подписании мирного договора, без учета спорных пунктов в армянской Конституции. Азербайджан пока официально не ответил на его инициативу.

Пашинян также предложил создать совместный армяно-азербайджанский механизм расследования инцидентов на границе, включая нарушения режима прекращения огня. Однако напряженность между двумя странами сохраняется — во многом из-за провокаций со стороны Еревана. С момента согласования текста мирного договора 13 марта было зафиксировано 26 случаев нарушения перемирия. Для сравнения: за пять месяцев до этого инцидентов было всего три.


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