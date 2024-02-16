Три ведущие страны НАТО — США, ФРГ и Нидерланды — заключили соглашение о создании коалиции для укрепления противовоздушной обороны Украины. Об этом 15 февраля объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, позже это подтвердили и в Минобороны Украины.

«‎Сегодня в Брюсселе я подписала соглашение, согласно которому мы вместе с нашим очень ценным союзником Германией и США создаем новую коалицию противовоздушной обороны Украины‎», — написала Оллонгрен в социальной сети X (ранее Twitter).

Цель коалиции — передать Киеву передовые технологии систем ПВО, а также беспилотников для усиления ее боевых возможностей в конфликте с Россией, уточнила голландский министр обороны.

Глава Минобороны страны подчеркнула важность дронов в современной войне и уточнила: помимо коалиции по ПВО, Нидерланды также присоединились к другому союзу — по созданию беспилотников.

Нидерланды уже считаются одним из крупнейших оборонных партнеров Украины: страна готовится поставить Киеву истребители F-16, уже передала артиллерию, боеприпасы и системы ПВО. Также Нидерланды окажут поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) в производстве дронов. Киев ранее заявил, что до конца 2024 года планирует наладить массовое производство беспилотников дальнего действия, способных проникать глубоко на территорию России.

Министр Оллонгрен подчеркнула возможные дополнительные затраты на поддержку Украины сверх 2 млрд евро, уже выделенных на 2024 год.

Ранее глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров отмечал, что партнеры предоставят Киеву системы ПВО и ракеты для пусковых установок. В общей сложности, помимо Нидерландов, США и Великобритании, в коалицию войдут 15 стран.

В руководстве НАТО ранее заявили, что военный блок суммарно поставит в этом году Украине более 1 млн дронов для ведения воздушных атак. Генсек альянса Йенс Столтенберг призвал союзников Киева нарастить производство боеприпасов для поддержки ВСУ.