Вечером 12 февраля Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) сообщила об обстреле со стороны Армении. Раненый пограничник был эвакуирован вертолетом в госпиталь для оказания медицинской помощи.

В ответ на эти действия подразделения войск ГПС Азербайджана провели «операцию возмездия», в ходе которой был уничтожен армянский боевой пост на границе. Опубликованные Баку видеозаписи инцидента демонстрируют оборудованные армянские позиции и окопы, а также перемещения военнослужащих, один из которых в определенный момент открывает огонь. На фоне окопов виден развевающийся армянский флаг.

Министерство обороны Армении сообщило о смерти четырех своих военнослужащих в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны азербайджанских вооруженных сил во вторник. Это столкновение усилило напряженность на границе между двумя странами и в очередной раз вызвало обеспокоенность международного сообщества по поводу очередной эскалации конфликта. После недавних военных столкновений ситуация на границе Азербайджана и Армении остается напряженной.

Последние события указывают на очевидное: сложность достижения долгосрочного мира в регионе, где десятилетия вражды оставили глубокие раны. Препятствия на пути к миру между двумя странами остаются значительными, включая делимитацию границ, обмен анклавами и требования по изменению Конституции Армении. Открытым остается вопрос Зангезурского коридора, трассы между Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном, а также обвинения Армении в «этнических чистках» в Карабахе.

Снижение роли России в регионе и решение карабахского вопроса уже стали катализатором для Армении в поиске новых покровителей и защитников. В этом контексте внешнее вмешательство, в частности со стороны Франции, обвиняемой Азербайджаном в поддержке сепаратизма в Армении, добавляет сложности в урегулирование ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев критиковал Париж за проведение милитаристской политики и поощрение реваншистских настроений в Армении.

«Она (Франция — ред.) проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе. В то же время Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления на государства», — заявил ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Несмотря на дефицит доверия, обе стороны демонстрируют открытость к диалогу, сохраняя надежду на мирное решение конфликта. На это указывает недавний обмен пленными между Арменией и Азербайджаном без внешнего вмешательства. Совместные усилия Азербайджана и Турции в восстановлении отношений с Арменией могут помочь предотвратить усиление реваншистского национализма и способствовать стабильности в регионе.

Международное сообщество должно продолжать поддерживать поиск мирного решения, признавая необходимость учета интересов обеих стран. В этот критический момент истории, когда очевидно, что эпоха мира еще не наступила, становится очевидной потребность в обновленном подходе к переговорам. Открывать новые горизонты для диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Арменией будет непросто, но необходимо для обеспечения стабильности и процветания на Южном Кавказе.