Украина официально приняла решение о легализации медицинского каннабиса. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 15 февраля, который предоставляет лицензии на выращивание конопли для медицинских, промышленных и научных целей.

Украинский лидер уточнил, что прежде всего он направлен на улучшение положения ветеранов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, а также для того, чтобы облегчить страдания тяжелобольных.

Впервые законопроект был внесен в Раду еще в декабре прошлого года. 21 декабря законодатели одобрили законопроект о легализации медицинского каннабиса, несмотря на противостояние со стороны консервативных политиков. Цель инициативы — улучшить условия больных онкологическими заболеваниями и травматическими состояниями, для которых не подходит ежедневное употребление болеутоляющих средств.

Депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что закон вступит в силу в июле 2024 года. Инициатива определяет параметры, регулирующие приобретение и использование медицинской конопли, а также выдачу лицензий на ее выращивание. При этом рекреационное распространение конопли по-прежнему строго запрещено. Употребление медицинского каннабиса разрешено только при наличии рецепта врача.

Как уточнил Железняк, любые отклонения от разрешенного использования будут иметь правовые последствия и расцениваться как выращивание и употребление наркотических средств. Правоохранительным органам страны поручено обеспечить строгое соблюдение закона, в частности, проверять лицензии и рецепты на выращивание медицинского каннабиса.

Кроме того, получение медицинской конопли предполагается осуществлять исключительно по электронным рецептам — аналогично выдаются другие сильнодействующие вещества, такие как морфин.