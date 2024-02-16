Ближневосточное агентство ООН показало масштабы разрушений в Газе

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) опубликовало кадры зданий, разрушенных в секторе Газа в результате израильских атак. Число погибших палестинцев за 131 день выросло до 28 576. По словам главы ВОЗ, только 15 из 36 больниц в анклаве «частично или минимально функционируют» их-за боевых действий. Согласно отчету БАПОР, около 1,5 млн человек в настоящее время укрываются в Рафахе недалеко от границы с Египтом – это в шесть раз больше людей, чем проживало там до войны. #trtнарусском #палестина #разрушения #газа #секторгаза #израиль #оон #палестинцы #атакаизраиля #trtrussian