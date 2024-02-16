Израильская рэп-композиция, содержащая призывы к убийству певицы Дуа Липы и модели Беллы Хадид, возглавила израильские топ-чарты и фактически превратилась в неофициальный гимн израильской оккупации Газы.

В тексте композиции рэперы Несс и Стилла упоминают Хасана Насраллу, лидера ливанской организации «Хезболла»; Мохаммеда Дейфа, командующего бригадами военного крыла ХАМАС — «Аль-Кассам»; и Исмаила Ханию, руководителя политического отдела ХАМАС. В произведении говорится, что «каждая собака получит то, что ей полагается». Об этом сообщает газета The Times в четверг.

Артисты, показывая вызывающие жесты в клипе, упомянули Липу и Хадид за их поддержку Палестины и выступление против войны.

По данным отчета, в результате военных действий Израиля в Газе погибли более 28 тыс. палестинцев, большая часть из которых — женщины и дети. Кроме того, 80% населения были вынужденно перемещены из своих домов, а четверть населения страдает от голода на фоне усугубления гуманитарного кризиса.

Припев песни «Harbu Darbu» восхваляет подразделения Вооруженных сил Израиля и мотивирует солдат на военные достижения, предлагая отмечать «успехи» на оружии. Также упоминается, что каждая бомба, сброшенная на Газу, будет «помечена» именем.

Несс хвалит израильские Военно-воздушные силы за авиаудары по Газе. «Трепет можно почувствовать аж до Тель-Авива, — говорит она, — все девушки обращают внимание на солдат».

Композиция нашла отклик среди израильских военнослужащих, что подтверждается видеоматериалами на YouTube и TikTok с участием музыки и кадрами встречи войск с Герци Халеви, руководителем Генштаба израильской армии, и изображениями солдат за рулем бронетехники.

Вместе с тем песня вызвала критику как внутри страны, так и за ее пределами. Лиам Йоссеф, коллекционер винилов из Тель-Авива, в беседе с The Times выразил свое недовольство: «Я остро ненавижу эту песню. Надеялся, что она провалится, но предполагал, что она станет популярной. Это позорно. Я потерял друзей 7 октября, но это все равно ужасная композиция».

22-летний Йоссеф, который прошел процесс регистрации в качестве сознательного отказника от военной службы в возрасте 18 лет, добавил: «Мне не нравится это, но это стало частью нашего менталитета».

Появление песни совпало с обсуждениями о роли молодежи Израиля в военных действиях. 18-летний Таль Митник был заключен в тюрьму за отказ от службы, также более 300 подростков подписали письмо с отказом идти в армию.