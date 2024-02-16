Научный журнал по генетике Molecular Genetics & Genomic Medicine (MGGM), издаваемый международным академическим издательством «Wiley», отозвал 18 исследовательских работ из Китая. Это считается самым крупным массовым отказом от академических исследований из-за проблем с правами человека.

Решение об отзыве последовало за продолжительным расследованием, которое длилось более двух лет и было начато по запросу Ива Моро, профессора из Лёвенского университета в Бельгии, специализирующегося на анализе ДНК. Удаленные статьи основаны на исследованиях образцов ДНК, взятых у различных групп населения Китая. Некоторые из этих групп признаны правозащитными группами как потенциально подверженные принуждению.

Сообщается, что многие из авторов отозванных научных работ связаны с китайскими органами государственной безопасности. По словам Ива Моро, подобные связи бросают тень сомнения на свободный и добровольный характер участия в исследованиях.

Ряд отозванных статей фокусируется на ДНК уйгуров и тибетцев, чьи регионы в Китае подвергаются усиленному контролю и репрессиям. Одно из отозванных исследований изучало ДНК тибетцев на основе образцов крови 120 человек из Лхасы, столицы Тибета. В другой работе были использованы образцы крови 340 уйгуров из Кашгара, города в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, для изучения генетических связей между ними и уйгурами из других регионов.

Указывалось, что полученные в ходе анализа ДНК данные будут использоваться для судебной экспертизы и «популяционной генетики».

Хотя авторы заявляли о соблюдении этических протоколов, получении согласия и информированности участников исследования, расследование выявило неполноту документации и ряд несоответствий. Авторы исследований оспаривают эти решения.

Все отозванные работы были опубликованы в период с 2019 по 2021 год. В 2021 году, после того как профессор Моро выразил обеспокоенность по поводу статей в MGGM, восемь из 25 редакторов журнала ушли в отставку. Главный редактор журнала Сьюзанн Харт осталась на своем посту. Харт и MGGM не ответили на просьбу журналистов о комментарии.

По словам Дэвида Кертиса, профессора генетики из Университетского колледжа Лондона, MGGM считается журналом по генетике «средней руки» и не имеет специализации в судебной генетике. Китайские исследователи, по его мнению, могли обратиться к MGGM из-за строгих норм, принятых журналами, в свою очередь имеющих специализацию в этой области.

Кертис ушел с поста главного редактора «Анналов генетики человека», другого журнала «Wiley», после того как издатель наложил вето на его призыв рассмотреть бойкот китайской науки из-за этических проблем, в том числе связанных со сбором ДНК.

Издательство «Wiley» опубликовало заявление, выражающее приверженность к постоянному развитию своей политики.

Известно, что Китай недавно превзошел США и ЕС по объему генетических исследований.