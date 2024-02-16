Казахстан и Азербайджан намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области военной разведки. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

«Правительство Республики Казахстан постановляет одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны», – передают проект постановления СМИ.

Средства на реализацию соглашения будут выделены из республиканского бюджета через Министерство обороны.

Соглашение предполагает ряд форм сотрудничества, включая официальные визиты руководителей уполномоченных органов; рабочие встречи экспертов; взаимный обмен разведывательной информацией в области обороны по темам, касающимся террористических и экстремистских организаций, а также военно-политических событий, представляющих взаимный интерес. Также предусмотрено проведение мероприятий боевой подготовки для персонала уполномоченных органов обеих сторон.

Важным положением соглашения является отсутствие военной разведывательной деятельности сторон против друг друга.

В проекте подчеркивается стремление к защите безопасности и стабильности на основе принципов равноправия и взаимности, а также роли военной разведки в обеспечении национальной безопасности.