Пограничная охрана США конфисковала поставку оружия из Ирана в Персидском заливе, предназначенного для повстанцев из движения «‎Ансаруллах»‎ (известного как хуситы) в Йемене.

По информации Центрального командования США (CENTCOM), американская морская охрана в акватории захватила судно, на борту которого военные обнаружили более 200 упаковок различного смертоносного оружия, включая компоненты баллистических ракет средней дальности, взрывчатые вещества и устройства для установки противотанковых управляемых ракет. Как отмечают в CENTCOM, оружие предположительно предназначалось для поддержки хуситов. Доказательств того, что судно следовало именно в Йемен, США не привели.

«‎‎Это еще один пример враждебной деятельности Ирана в регионе», — заявил военачальник CENTCOM Майкл Эрик Курилла. — «‎Продолжающееся снабжение передовым обычным вооружением хуситов напрямую нарушает международное право и продолжает подрывать безопасность международного судоходства и свободное движение товаров»‎.

Йеменские повстанцы начали нападения на коммерческие суда в середине ноября 2023 года. По их утверждениям, они атакуют суда, связанные с Израилем и его союзниками, чтобы оказать на них давление и вынудить прекратить военную агрессию против населения сектора Газа.

С ноября по январь хуситы атаковали свыше 50 судов, включая американские и британские коммерческие суда. Их нападения привели к тому, что крупнейшие судоходные компании мира, включая Maersk, начали перенаправлять суда вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды. Этот маршрут на 10 дней длиннее и обходится дороже на несколько миллионов долларов.

В середине декабря США объявили о создании морской коалиции в рамках операции «‎Страж процветания»‎ для защиты судоходства в Красном море и Баб эль-Мандебском проливе. С начала января силы коалиции наносят удары по военным объектам хуситов в Йемене, однако пока какого-либо эффекта эти атаки не оказали: повстанцы продолжают нападения на суда в акватории.

«‎Ансаруллах»‎ вместе с ХАМАС в секторе Газа, «‎‎Хезболлой» в Ливане и другими группами в Ираке и Сирии входят в так называемую шиитскую «Ось ‎‎сопротивления», созданную Тегераном.