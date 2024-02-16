Сообщается, что компания OpenAI, разработчик ChatGPT, работает над созданием поискового приложения, которое может составить конкуренцию поисковой системе Google. Новое приложение может быть интегрировано в ChatGPT или существовать отдельно.

По слухам, новый сервис будет работать на основе поисковика Microsoft Bing. Разработка бросит вызов устоявшемуся лидерству Google в области интернет-поиска. В отличие от существующих поисковых систем, этот продукт сможет предоставлять более быстрые результаты в сочетании с сильными сторонами ChatGPT по обобщению информации.

ChatGPT уже привлекает более 100 миллионов пользователей в неделю, что говорит большом потенциале компании на ниве конкуренции поисковику-гиганту Google.

Google Search занимает лидирующие позиции уже два десятилетия. Однако технологии, базирующиеся на ИИ предлагает более рационализированные способы доступа к онлайн-информации.

Среди успешных проектов в этой области — американский стартап Perplexity, привлекший более 70 млн долларов инвестиций, в том числе от основателя Amazon Джеффа Безоса. В декабре минувшего года веб-сайт поисковика на основе ИИ посетили более 45 млн человек.

Microsoft уже интегрировала ChatGPT в Bing. Если слухи правдивы, роли могут измениться — Bing станет дополнением к ChatGPT.

Google осознает потенциал ИИ для преобразования поиска и активно продвигает свою собственную ИИ-технологию — Gemini. Он уже интегрирована в ряд продуктов. Однако пока успехи Google отстают от возможностей OpenAI, запустивших свой усовершенствованный сервис почти год назад.