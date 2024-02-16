Европейский центральный банк (ЕЦБ) скорректировал прогнозы на 2024 год: регулятор снизил ожидания и заявил, что рост европейской экономики составит всего 0,8%. Хотя в ноябре прошлого года ЦБ прогнозировал рост еврозоны на 1,2%.

«‎‎Несмотря на уклонение от технической рецессии во второй половине прошлого года, перспективы для экономики ЕС в первом квартале 2024 года по-прежнему остаются слабыми», — констатировали в ведомстве.

Вместе с тем Брюссель ожидает, что экономика Евросоюза вырастет на 1,5% в следующем году благодаря «‎устойчивому рынку труда, смягчению инфляции, росту зарплат, ожидаемому постепенному улучшению условий кредитования‎».

По данным ЕЦБ, на данный момент еврозона отстает по экономическому росту по сравнению с остальным миром. В прошлом году экономический рост США ускорился до 2,5%.

Причиной этого, как говорится в отчете регулятора, было то, что американские потребители быстрее оправились от последствий пандемии, чем Европа. Также сказалось то, что экономика ЕС сильнее пострадала от влияния войны в Украине на стоимость энергоресурсов.

«‎‎ЕС просел по сравнению с США в 2023 году и склонен повторить это в этом году‎»‎, — заключили в ЕЦБ.

Вместе с тем, инфляция в еврозоне снизится с 3,2% до 2,7% после двух лет высоких показателей на фоне российско-украинской войны. Причина снижения инфляции — стабилизация цен на энергоносители. Тем не менее, регулятор отмечает: инфляция в еврозоне по-прежнему выше, чем норма, к которой стремится ЕЦБ — 2%.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис предупредил, что «‎глобальная обстановка остается крайне нестабильной»‎ в связи с опасениями, что конфликт на Ближнем Востоке может распространиться за пределы Израиля и сектора Газа.

«‎Мы внимательно отслеживаем геополитические напряженности, которые могут негативно сказаться на росте и инфляции»‎, — отметил Домбровскис.