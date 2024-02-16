О безуспешных попытках реанимировать политика «Интерфаксу» сообщили в Лабытнангской городской больнице.

«Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — сообщили в медучреждении.

*** 15:44

Известный российский политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии №3 в поселке Харп, известной как «Полярный волк», в Ямало-Ненецком округе. Об этом сообщает ФСИН — пенитенциарное ведомство РФ.

Сообщается, что около часа дня, после прогулки, Навальный почувствовал недомогание и потерял сознание. На момент смерти ему было 47 лет.

«В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — говорится в сообщении ФСИН.

14 февраля соратница политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

«Сейчас со всеми действующими правилами ФСИН занимаются всеми проверками, выяснениями и так далее. Для этого не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил. Про тромб — это уже медики должны выяснить», — сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он также сообщил, что «Путину доложено о смерти Навального».

В команде Алексея Навального заявили, что никаких подтверждений смерти политика у них нет. Адвокат Навального выехал в Харп.

Члены команды Навального: «ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим»

Многочисленные российские оппозиционные политики, публичные лица и зарубежные политики, в том числе президент Латвии, обвиняют российские власти в намеренном убийстве оппозиционера.

«Что бы вы ни думали про Алексея Навального как политика, он был жестоко убит Кремлем. Это факт и он многое говорит о настоящей природе нынешнего режима в России. Мои сочувствия семье и друзьям [Навального]», — написал глава Латвии Эдгарс Ринкевичс в социальной сети X.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены.

«Я глубоко опечален и обеспокоен этими сообщениями из России, что Алексей Навальный мертв. Все факты должны быть установлены. Навальный на протяжении многих лет был сильным борцом за демократию. Союзники по НАТО давно призывали к его освобождению. Сейчас у нас нет никакой информации. К России есть серьезные вопросы, на которые она должна ответить. Он был в тюрьме, он был заключенным. России нужно в этом разобраться» – сказал Столтенберг.

Ева Меркачева из Совета по правам человека при президенте РФ озвучила предположение, что на состояние здоровья Алексея Навального повлияло продолжительное пребывание в штрафном изоляторе.

«ШИЗО — это очень тяжелые условия содержания <…> Человек там чаще всего мерзнет, чаще всего голодает, по сути. Именно поэтому установлены жесткие требования, что нельзя назначать его больше определенного количества суток. Но не было ограничений по количеству самих помещений в ШИЗО. То есть заканчивается один срок, человек помещают в отряд, тут же его вызывают на новую комиссию, говорят, что у него новое нарушение, и в этот же день отправляют снова в ШИЗО», — сказала она.