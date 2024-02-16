Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 февраля в очередной раз отклонил план по созданию палестинского государства и его международного признания.

После 40-минутной беседы с президентом США Джо Байденом, который ранее призывал Нетаньяху согласиться на создание Палестины, израильский премьер остался непреклонен и повторил: «‎‎Израиль категорически отклоняет международное давление относительно постоянного урегулирования с палестинцами».

Политик подчеркнул: «Израиль будет продолжать противостоять одностороннему признанию палестинского государства», поскольку это было бы «‎слишком большой наградой за беспрецедентный терроризм‎»‎.

«Договоренность [о мирном урегулировании с палестинской стороной] будет достигнута только посредством прямых переговоров между сторонами без предварительных условий», — заключил премьер.

США и все соседи Израиля неоднократно призывали руководство Израиля проложить путь к признанию независимого палестинского государства, отмечая: это единственный способ обеспечить мир в регионе. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в начале февраля посетивший Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Израиль, во время всех встреч с региональными руководителями подчеркивал, что Вашингтон выступает за создание Палестины. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Блинкен поручил Госдепартаменту начать проработку вопроса признания Палестины вне зависимости от позиции Израиля.

Во время телефонной беседы 16 февраля президент США Байден в очередной раз призвал Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе без плана по эвакуации гражданского населения из города. В Рафахе, последнем не занятом израильской армией городе на юге Газы, укрываются более 1,3 млн палестинцев, бежавших от агрессии Израиля из других частей эксклава. Международные гуманитарные организации, а также генсек ООН Антониу Гутерриш, отметили: начало штурма Рафаха усугубит и без того катастрофическое положение палестинцев.

Нетаньяху же на встречах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок категорически отверг призывы не начинать военную операцию в Рафахе и заявил, что израильская армия намерена «‎зачистить»‎ город.