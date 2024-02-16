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Подводный робот обнаружил затонувший в Мраморном море сухогруз
Спасательные службы обнаружили на дне Мраморного моря затонувший у берегов Бурсы сухогруз «Батухан-А». Специалистам удалось подобраться к нему с помощью подводного робота. В поисково-спасательных работах участвуют около 500 человек. Сообщается, что «Батухан-А» с 6 членами экипажа на борту затонул 14 февраля из-за плохой погоды. #trtнарусском #турция #мраморноеморе #подводныйробот #сухогруз #спасение #экипаж #море #trtrussian
теть / Others
16 февраля 2024 г.
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