Подводный робот обнаружил затонувший в Мраморном море сухогруз

Спасательные службы обнаружили на дне Мраморного моря затонувший у берегов Бурсы сухогруз «Батухан-А». Специалистам удалось подобраться к нему с помощью подводного робота. В поисково-спасательных работах участвуют около 500 человек. Сообщается, что «Батухан-А» с 6 членами экипажа на борту затонул 14 февраля из-за плохой погоды. #trtнарусском #турция #мраморноеморе #подводныйробот #сухогруз #спасение #экипаж #море #trtrussian