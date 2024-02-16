ПОЛИТИКА
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Последнее видео с участием Алексея Навального
Телеграм-канал издания SOTA опубликовал последнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа. Оно было записано за день до смерти. Алексей Навальный шутил о наложенных на него штрафах за отказ от работы в колонии. А уже сегодня, 16 февраля, управление ФСИН сообщило, что политик умер - «после прогулки ему стало плохо». Навальному было 47 лет. #trtнарусском #навальный #смерть #смертьнавального #россия #песков #путин #колония #trtrussian
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16 февраля 2024 г.
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