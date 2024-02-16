ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина и Германия закрепили союз
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая состоялась в пятницу в Берлине. Главами государств было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны и долгосрочной поддержки Украины
Украина и Германия закрепили союз
Владимир Зеленский и Олаф Шольц / Photo: Reuters
16 февраля 2024 г.

Владимир Зеленский заявил о том, что данный документ фиксирует сумму обещанной поддержки Украины в размере более чем 7 млрд евро на текущий год. Эти средства будут направлены на приобретение вооружения для страны, которая находится в острой стадии военного противостояния. С немецкими производителями уже заключены контракты.

Согласно условиям соглашения, Германия подтвердила свою позицию в отношении санкций против России, возможности создания международного трибунала и заморозки российских активов на своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в документе содержится описание механизма для проведения экстренных консультаций по вопросам российской агрессии в будущем.

После этого президент Зеленский планирует провести встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Затем он планирует посетить Францию, где у президента Украины назначена встреча с Эммануэлем Макроном.

Кроме того, Зеленский намерен принять участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

Отмечается, что подписание двусторонних договоров между Киевом и странами-партнерами будет способствовать ускоренному вступлению Украины в НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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