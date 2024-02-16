15 февраля 2024 года в Анкаре состоялась встреча министров иностранных дел Турции и Грузии — Хакана Фидана и Ильи Дарчиашвили. Для Дарчиашвили это был первый визит в Анкару после его назначения на пост в новоизбранном правительстве Грузии.

В ходе встречи министры обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между странами в различных областях, включая торговлю, экономику, инвестиции, энергетику, транспорт, культуру и образование.

В числе центральных тем была отмечена важность развития железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, а также Срединного коридора — торгового маршрута, связывающего Китай со странами Евросоюза. Путь проходит через Центральную Азию и Южный Кавказ. Этот проект был недавно актуализирован в связи с введенными в отношении России международными санкциями после начала войны в Украине.

Министры обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества. В сфере региональной безопасности стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, включая ситуацию в Абхазии и Самачабло, а также войну в Украине. Турция подтвердила свою приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Не остались без внимания и гуманитарные вопросы, в том числе о положении турок-месхетинцев.

По итогам встречи министры иностранных дел провели совместную пресс-конференцию.

«Между нашими странами существуют прочные отношения, особенно в политической сфере, основанные на исторических, гуманитарных и культурных связях. Грузия была одной из первых стран, отправивших команды помощи и спасателей на место землетрясения, которое мы пережили в прошлом году. По этому поводу я хотел бы еще раз поблагодарить господина министра», — заявил Хакан Фидан.

«Мы договорились продолжить работу по организации визитов президента Турции в Грузию и премьер-министра Грузии в Турцию», — заявил глава МИД Грузии.

В ходе встречи министры затронули также успешный формат встреч Азербайджан — Турция — Грузия.

«Следующая встреча министров иностранных дел всех трех стран в этом формате состоится в марте», — сообщается в пресс-релизе.