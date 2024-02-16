Министерство иностранных дел Турции выразило сожаление в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия делегации Азербайджана. В Анкаре посчитали такой шаг несовместимым с демократическими ценностями и противоречащим праву на представительство.

«Очевидно, что этот шаг, означающий закрытие каналов сотрудничества и диалога, не послужит обеспечению мира и стабильности в регионе», — говорится в заявлении ведомства. Турция призвала ПАСЕ «как можно скорее исправить эту ошибку и сосредоточиться на мирных усилиях на Южном Кавказе».

Напомним, в ходе зимней сессии ПАСЕ в конце января было принято решение о нератификации полномочий делегации Азербайджана. Отказ в ратификации был мотивирован отсутствием приглашения для международных наблюдателей от Азербайджана на внеочередные президентские выборы в стране, а также обвинениями в преследовании членов оппозиции и нарушении прав армян Карабаха со стороны Баку.

До официального объявления этого решения азербайджанская делегация выразила недовольство действиями ПАСЕ, обвинив организацию в применении двойных стандартов и необоснованном вмешательстве в избирательный процесс в Азербайджане. В знак протеста делегация Азербайджана объявила о приостановке своего участия и взаимодействия с Парламентской ассамблеей до дальнейшего уведомления.