16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в Гиресуне, организованном Партией справедливости и развития (AK Parti). Турецкий лидер выразил свою поддержку народу Газы в преддверии Рамадана, подчеркнув важность усиленной помощи в этот период.

Президент подчеркнул важность консолидации для противостояния израильской агрессии и массовым убийствам. Глава государства указал на успешные визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Египет как на важный шаг к углублению регионального сотрудничества, охватывающего торговлю, инвестиции и палестинский вопрос.

«С помощью Египта мы отправили в регион более 34 тыс. тонн гуманитарной помощи», — подчеркнул президент Эрдоган, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с Египтом в целях оказания помощи палестинцам и противодействия выселению жителей Газы.

«Рамадан на носу, а израильские массовые убийства в Газе нарастают. Израиль, не сумев сломить волю к сопротивлению и борьбу народа Газы бомбардировками, теперь пытается уморить Газу голодом. Наша цель — как можно скорее достичь перемирия и обеспечить непрерывную доставку гуманитарной помощи в Газу. В Рамадан наш братский долг — предоставить Газе больше помощи», — заявил турецкий лидер.

Президент заверил, что Турция продолжит следовать пути мира и дружбы, не допуская разногласий и продвигая единство в тюркском и исламском мире: «Мы не позволим сеятелям раздора внести в наши ряды семена разногласий».