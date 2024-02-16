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В Бишкеке обсудили «афганский вопрос»
В столице Кыргызстана Бишкеке прошла 6-я многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике
В Бишкеке обсудили «афганский вопрос»
Фото: пресс-служба Акорды / Others
16 февраля 2024 г.

На мероприятии, которое собрало высокопоставленных представителей из Кыргызстана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана, обсуждались перспективы сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами, исходящими из Афганистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем выступлении подчеркнул актуальность обсуждения сложной ситуации в этой стране, выделив три основные проблемы: терроризм, наркотрафик и экономическую нестабильность.

Он отметил значительные успехи в предотвращении вооруженных конфликтов в регионе благодаря совместным усилиям стран. Президент также выразил удовлетворение относительно сотрудничества в рамках международных организаций.

Президент Жапаров отметил важность развития гуманитарной помощи для Афганистана, включая поставки продовольствия и медикаментов. Глава государства выразил готовность Кыргызстана продолжать поддерживать Афганистан в различных аспектах, в том числе оказывать помощь в преодолении гуманитарных и экономических кризисов.

На встрече были также рассмотрены дополнительные меры в области пограничной безопасности и сотрудничества для выявления и пресечения финансовых потоков, поддерживающих террористическую деятельность. Участники согласились на обмен информацией о действиях террористических организаций и их сторонников на территории данного региона.

Отдельное внимание было уделено вопросам трансграничного водопользования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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