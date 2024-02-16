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США усилят Сомали
США и Сомали заключили соглашение, описываемое как «план действий», направленный на формирование эффективной сомалийской армии, способной обеспечивать безопасность и бороться с движением «Аш-Шабаб»
США усилят Сомали
Армия Сомали / Photo: Reuters
16 февраля 2024 г.

На церемонии в Могадишо, под председательством президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, представители обеих стран подписали меморандум о взаимопонимании относительно строительства пяти военных баз для Национальной армии Сомали.

По информации национального информагентства Сомали SONNA, эти базы будут предназначены для бригады «Данаб» — высококвалифицированного подразделения армии, подготовленного американскими инструкторами.

«Мы надеемся, что в течение нескольких месяцев сможем достичь поставленной в 2017 году цели по увеличению численности «Данаб» до 3 тыс. человек. «Данаб» также будет выполнять множество важных задач, необходимых для своего укрепления и развития, и уже сегодня берет на себя все больше обязанностей по набору и обучению бойцов», — отметила помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи.

Фи, присутствовавшая на церемонии, подчеркнула, что США поддерживают Сомали в создании сильной национальной армии, способной противостоять угрозам.

«Аш-Шабаб» – вооруженное движение, действующее в Сомали. Его представители участвуют в вооруженных конфликтах в регионе, выступает против официального правительства Сомали и контролирует часть территории в центре и на юге страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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