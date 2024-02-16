По информации государственного информагентства ЦТАК, Ким Е Чжон отметила, что две страны «могут вместе открыть новую главу».

Ранее премьер-министр Японии Кисида выразил «сильное желание» изменить отношения между двумя странами.

«Я считаю, что нет причин не рассматривать его последнее выступление как позитивный шаг. Конечно, если с его стороны это было искренним стремлением смело освободиться от бремени прошлого», — отметила Ким Е Чжон.

Ким Е Чжон — младшая из семи детей Ким Чен Ира, сына основателя КНДР Ким Ир Сена. По разным версиям, она родилась в 1989, 1988 или даже в 1987 году.

В 2014 году, по некоторым источникам, Ким Е Чжон заняла позицию заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, либо временно исполняла обязанности директора этого отдела.

Существуют слухи о том, что Ким Е Чжон была главным пропагандистом своего брата — нового лидера Северной Кореи. Предполагается, что именно она разрабатывала новый культ личности, заменяя старый.

Многие эксперты называют ее «правой рукой» Ким Чен Ына и одной из главных претенденток на пост преемника нынешнего лидера Северной Кореи.