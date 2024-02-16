Французский президент сделал это заявление в ходе совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II, которая прошла в Елисейском дворце в Париже.

Макрон подчеркнул, что для его страны признание палестинского государства не является запретным. Он отметил, что решение о создании двух государств на Ближнем Востоке и признание Палестины представляют собой единственно возможное решение для региона.

«Для Франции признание палестинского государства не является запретным», — подчеркнул Макрон.

Президент также подчеркнул, что основным приоритетом является достижение соглашения, которое приведет к прекращению огня в регионе.

«Мы в долгу перед палестинцами, чьи чаяния слишком долго попирались. Мы в долгу перед израильтянами, которые пережили величайшую антисемитскую расправу нашего столетия. Мы в долгу перед регионом, который стремится избежать устроителей хаоса и искателей мести», — подчеркнул президент. Макрон предупредил, что военное вторжение Израиля в Рафах может привести к «непревзойденной гуманитарной катастрофе».

Ранее в среду, 14 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эмануэль Макрон провели телефонный разговор. Это произошло на следующий день после того, как Министерство иностранных дел Франции объявило о введении санкций в отношении 28 еврейских поселенцев, признав их экстремистами.

Елисейский дворец тогда сообщил, что Макрон в ходе разговора «подчеркнул приверженность Франции безопасности Израиля», однако «призвал к демонтажу незаконных поселений и выразил несогласие с политикой Израиля на оккупированных территориях». Макрон также «призвал к прекращению насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев».