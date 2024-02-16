ПОЛИТИКА
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Байден обвиняет Путина. Россия отрицает
Президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина ответственным за смерть политика Алексея Навального
Байден обвиняет Путина. Россия отрицает
Джо Байден / Photo: Reuters
16 февраля 2024 г.

Эти слова были произнесены им во время специального выступления, посвященного уходу из жизни российского оппозиционера.

«Давайте не будем заблуждаться. За смерть Навального отвечает Путин. Это его ответственность. То, что случилось с Навальным — лишь еще одно свидетельство жестокости Путина. Никто не должен пытаться обмануться, ни в России, ни где-либо еще в мире. Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели из того, что сейчас происходит в Украине, он также совершает ужасные преступления против своего собственного народа», — заявил Байден.

Президент США отметил, что не был удивлен, но был возмущен новостью о смерти Навального. Он подчеркнул, что Навальный смело противостоял насилию со стороны российских властей, за что был заключен в тюрьму и отравлен, но даже это не остановило его.

«Он был таким, каким не был Путин. Он был отважным. Он был принципиален. Он считал, что можно построить Россию, где существовало бы верховенство права. Он верил в эту Россию, и что это было дело, за которое стоило бороться и, очевидно, даже умереть», — подчеркнул американский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления западных лидеров о смерти Навального «необоснованными и недопустимыми».

«Заявления лидеров западных стран совершенно очевидны. Смотрите, нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, то есть нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимым такие заявления. Они неприемлемы», — сказал Песков.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин обвинил западных политиков в смерти российского оппозиционера.

«Причину установят судмедэксперты и следствие. Но когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?» —написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, «виновники смерти Навального» — это руководство НАТО и США, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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