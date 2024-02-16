В январе инфляция увеличилась на 20,6%. За последние 12 месяцев она достигла 254,2%, следует из данных института. В прошлом месяце из-за роста цен на проездные билеты в общественном транспорте и повышения стоимости горючего, услуги в сфере транспорта подорожали на 26,3%. Также на 25,1% возросла стоимость услуг телефонной связи и доступа в интернет. На 44,4% выросла цена на средства личной гигиены и косметические услуги в сфере красоты.

По словам экспертов, инфляция ускорилась после избрания Хавьера Милея на пост президента в ноябре 2023 года.

В своем первом выступлении в качестве главы государства Милей охарактеризовал экономическую ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости принятия решительных мер.

В декабре прошлого года новый президент Аргентины подписал указ о проведении более 300 реформ по либерализации экономики, которые затронут все сферы и предполагают сокращение расходов.

Пакет законопроектов, включающий эти реформы, был отправлен в парламент в конце декабря. Данные изменения на протяжении месяца обсуждались в комиссиях нижней палаты парламента и вызвали негодование среди граждан и политиков.

Девальвация национальной валюты, рост цен, отсутствие увеличения зарплат и отсутствие каких-либо льгот в ближайшем будущем со стороны нового правительства, а также обещания приватизации и долларизации, вынудили многих жителей выйти на улицы.

С момента прихода Милея к власти профсоюзы и левые движения организовали несколько масштабных протестов и забастовок, в которых участвовали тысячи людей.