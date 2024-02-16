В сообщении говорится о необходимости соблюдать меры, установленные на предварительной стадии рассмотрения обвинений в геноциде, которые были приняты за месяц до этого.

Международный суд заявил, что «опасная ситуация» в Рафахе «требует немедленного и действенного осуществления временных мер, указанных Судом в его постановлении от 26 января 2024 года. Данные меры применимы на всей территории сектора Газа, в том числе в Рафахе».

Международный суд добавил, что Израиль «по-прежнему обязан полностью соблюдать свои обязательства по конвенции о геноциде и указанному постановлению, в том числе путем обеспечения безопасности палестинцев в секторе Газа».

Во вторник представители ЮАР объявили, что подали «срочный запрос» в Международный суд с целью рассмотрения вопроса о том, нарушают ли военные операции Израиля, направленные против города Рафах на юге Газы, временные постановления, вынесенные судом в прошлом месяце по делу о геноциде.

В четверг Израиль призвал мировой суд отклонить то, что он назвал «крайне своеобразным и неправомерным» запросом ЮАР.