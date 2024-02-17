Суд Нью-Йорка вынес решение, согласно которому Дональд Трамп обязан выплатить штраф свыше 350 млн долларов за умышленные финансовые махинации, проводившиеся в течение десяти лет. Помимо этого, судья Артур Эноргон запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой корпорации в Нью-Йорке на следующие три года.

В поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс иске Трамп и его семейный бизнес обвинялись в завышении его состояния на 3,6 млрд долларов ежегодно в течение десяти лет для получения выгоды по кредитам от банков.

Суд также постановил запретить Дональду Трампу, Trump Organization и ее филиалам подавать заявки на получение кредитов в финансовых учреждениях, уполномоченных Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, однако отказался отменять бизнес-лицензии Трампа.

На судебном процессе Трамп отрицал обвинения, называя их «политической местью». Алина Хабба, адвокат и пресс-секретарь Трампа по данному делу, объявила о намерении подать апелляцию на решение судьи Энгорона, охарактеризовав его как «несправедливость» и «кульминацию многолетней политически мотивированной охоты на ведьм». Хабба утверждает, что судебный процесс не выявил никаких правонарушений, преступлений или жертв, и предупредила, что данное решение может послужить сигналом о том, что «Нью-Йорк больше не открыт для бизнеса».

В прошлом году Дональд Трамп вошел в историю как первый бывший президент США, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения. За пять месяцев Трампу были предъявлены обвинения в рамках четырех отдельных уголовных дел, охватывающих в общей сложности 91 пункт.

Трамп настаивает на своей невиновности по всем пунктам обвинения и готовится к предстоящим судебным разбирательствам в ближайшие месяцы. Он и его юридическая команда утверждают, что дела против него носят политический характер и пытаются доказать, что главам государства полагается абсолютный иммунитет от судебного преследования за действия, совершенные в период их президентского срока.

На данный момент Трамп является ведущим кандидатом на получение номинации от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.