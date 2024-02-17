Эквадор отменил решение о поставке российской техники в Соединенные Штаты. Как передают российские СМИ, об этом заявил посол РФ Владимир Спринчан после встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа.

Дипломат отметил, что на встрече обсуждались «двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами». Спринчан подчеркнул, что Эквадор, придерживаясь своего нейтрального статуса и членства в ООН, стремится не втягиваться в конфликты и не посылать военную технику в зоны напряженности.

«Да», — ответил посол на вопрос о прекращении передачи российской техники США, уточнив, что официальное подтверждение следует ожидать в начале следующей недели. Также были затронуты вопросы сельскохозяйственного экспорта, в частности, поставки бананов.

В феврале Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с находкой мухи-горбатки в партиях бананов из Эквадора, что привело к временной приостановке сертификации пяти экспортеров. В ответ на это президент Нобоа обещал принять меры для устранения опасений России по фитосанитарным вопросам. Россельхознадзор уже восстановил права пяти компаниям на экспорт бананов, а подробности по техническим и фитосанитарным вопросам будут обсуждены на консультациях 19 февраля.

Претензии Россельхознадзора последовали за дипломатическим скандалом, разразившимся между Россией и Эквадором. В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа анонсировал сделку по обмену вооружения с Соединенными Штатами, согласно которой Эквадор должен был отправить в США устаревшее военное снаряжение советского и российского производства на сумму 200 млн долларов. Нобоа охарактеризовал предмет сделки как «металлолом». В рамках сделки, Соединенные Штаты планировали перенаправить полученное оружие Украине.